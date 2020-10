Menino morre atropelado por trem em Duque de Caxias

Um menino de 6 anos morreu atropelado por um trem na manhã da última sexta-feira nas imediações da Estação Saracuruna, em Duque de Caxias. Otávio Henrique de Almeida Lemos foi atingido por uma composição da extensão Guapimirim.

A criança estava sob os cuidados da madrasta. Tainá Francinete Rodrigues disse que não viu a locomotiva se aproximar da vítima, De acordo com depoimento da mulher, ela chegou a chamar atenção do menino por andar sobre o trilho, mas ele a desobedeceu.

De acordo com a 60ª DP (Campos Elíseos), as investigações estão em andamento e diligências são realizadas para determinar as circunstâncias do fato. Familiares da vítima foram ouvidos e outras pessoas ainda devem prestar depoimento. A companheira da mãe, que havia sido presa em flagrante, foi liberada pela Justiça.

A Supervia lamentou profundamente o acidente e disse que acionou o Corpo de Bombeiros e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para o devido atendimento à vítima.