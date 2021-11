Menino de 5 anos é morto a facadas pelo padrasto em Duque de Caxias

O pequeno Moisés de Oliveira Rozário, de apenas 5 anos foi morto a facadas pelo ex-padrasto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na noite do último domingo (7), no Bairro Capivari.

O corpo do menino foi enterrado na última terça-feira no Cemitério da Taquara, também em Caxias.

A principal linha de investigação é de que o marginal tenha cometido o crime por não aceitar o fim do

relacionamento de oito meses. O nome dele é mantido em sigilo pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para não atrapalhar as investigações.

Fã de super-heróis da Marvel, Moisés de Oliveira teve seus sonhos interrompidos após o assassino invadir a casa onde ele vivia com a mãe e outro irmão especial, de 19 anos. Para a DHBF, a mulher de 37 anos, contou que ouviu os latidos dos cachorros e, ao olhar na parte de fora da casa percebeu que o ex-companheiro pulava o muro da casa. Após o episódio, a mulher retornou para dentro da casa e encontrou o filho mais novo já sem vida e ensanguentado. Joelma Rozário é mãe de três filhos, frutos de outros relacionamentos.