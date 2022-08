Menino de 12 anos chefiava de boca de fumo no Centro do Rio

Um menino de 12 anos foi apreendido na última quarta-feira (17) após ser acusado de chefiar uma boca de fumo m um casarão no Centro do Rio. A ação foi realizada por agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia).

A Polícia Militar informou que a criança comandava o local que servia como ponto para o tráfico de drogas. Ele teria assumido o posto após a prisão dos pais. Com o menor, os agentes apreenderam um simulacro de pistola, 170 pinos de cocaína, 59 trouxas de maconha e 780 pedras de crack. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).

Segundo a Polícia Civil, o menor foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e depois conduzido para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).