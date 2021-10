‘Meninas Super Poderosas’ da Polícia Civil na Baixada prendem homem misto de ‘valentão’ e covarde

Em Guapimirim, município da Baixada Fluminense, homem que pratica qualquer tipo de violência doméstica é preso pelas “Meninas Super Poderosas”, equipe que foi formada pelo delegado Antônio Silvino, titular da 67ª DP (Guapimirim), com o objetivo de mostrar aos “valentões” metidos a “brabos” que mulher merece e precisa ser respeitada.

Até hoje, segundo Silvino, “nenhum deles reagiu à voz de prisão dada pelas agentes da Polícia Civil. Na última segunda-feira, as policiais entraram mais uma vez em ação e cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim contra um homem de 44 anos. Ele é acusado de crimes de ameaça e descumprimento de medida protetivas.

De acordo com o delegado, no dia 28 de julho deste ano, armado com uma pistola, o acusado ameaçou matar sua esposa e sua sogra, em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana. O registro de ocorrência foi feto na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). Na ocasião, foram deferidas medidas protetivas de urgência pela Vara Criminal daquela comarca, determinando que do autor não se aproximasse das vítimas.

“No entanto, no dia 14, ele apareceu armado em frente a residência da sogra, onde sua esposa foi morar, em Guapimirim, e fez novas ameaças de morte, gerando novo registro de ocorrência em Cachoeiras de Macacu”, explicou o delegado.

A investigação foi transferida para a distrital de Guapimirim, originando a expedição do mandado de prisão que foi cumprido pela equipe das “Meninas Super Poderosas” no município da Região Serrana.