Meninas mortas por bala perdida em Duque de Caxias são sepultadas

Os corpos das primas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7, mortas por balas perdidas na noite da última sexta-feira, enquanto brincavam na porta de casa, na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, foram sepultados às 16h de ontem, no Cemitério Nossa Senhora das Graças. De

acordo com familiares, a pequena Emily, que faria 5 anos ainda este mês, será sepultada com a roupa que ela mesma escolheu para usar em sua primeira festinha de aniversário.

“Estamos enterrando mais duas vítimas da violência na nossa comunidade. Duas crianças. Minha filha e minha sobrinha. Está aí os governadores que só querem ganhar dinheiro. To enterrando minha filha, que não viveu nada”, disse o ajudante de pedreiro Alexsandro dos Santos.

Emocionado, o pai de Rebeca desabafou. “Parece que explodiu uma bomba na nossa família. A Rebeca era a minha única filha, a Emily era minha prima. Agora, só nos resta chorar”, disse Maycon Douglas Moreira Santos, 25 anos.

PMs teriam deixado o local

A avó de Rebeca, contou que ouviu os disparos e viu o momento em que policiais militares saíram do local em uma viatura. Ela diz que viu a sobrinha baleada na cabeça e sem vida. Ao ver que a neta ainda respirava, fez o socorro e a levou para a UPA do bairro Sarapúí.

Em nota, a PM disse que militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) estavam em patrulhamento na Rua Lauro Sodré, altura da comunidade do Sapinho, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos. Não houve disparos por parte dos agentes. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que instaurou inquérito para

Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, neste ano, 22 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio: destas, 8 morreram.