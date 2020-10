Meninas do Futebol de Belford Roxo viajam para a disputa de amistosos em Brasília

As equipes do futebol feminino sub-18 e adulto do América/Belford Roxo viajaram nesta quinta-feira (01/10) para uma série de amistosos em Brasília/DF. As jovens iniciaram uma jornada de 18 horas rumo à capital federal. Serão dois confrontos no próximo sábado e domingo (03 e 04/10), contra o Real Brasília e o Ceilândia. Ao todo, embarcaram 36 meninas e nove integrantes das duas comissões técnicas.

“Nosso grupo é formado por 70% de meninas de Belford Roxo. Importante também a parceria com um clube tão tradicional, como o América. As famílias abraçaram a causa do esporte, e a resposta das meninas foi excelente. Além disso, recebemos um apoio incrível da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O esporte em Belford Roxo passa um momento especial e de muitos avanços”, afirmou Luiz Cláudio de Almeida, o Cacau, gestor de futebol do América/Belford Roxo.

Os jogos serão avaliativos para a formação do grupo de jogadoras, que foram reveladas no projeto “Atletas do Futuro”, da SEMEL, e que participarão do América/Belford Roxo na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Familiares das jogadoras também marcaram presença no embarque, assim como o secretário municipal de Esporte e Lazer, Andrew Renato, o Renatinho.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.