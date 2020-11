Menina sequestrada na Baixada Fluminense é encontrada na Zona Norte do Rio

Fim de um pesadelo para os pais de uma crianã, de seis meses de idade. Sequestrada na última segunda-feira, em Mesquita, ela foi encontrada por policiais do 17º BPM (Ilha), na manhã de ontem, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Segundo informações da corporação, os agentes foram abordados por uma mulher na base localizada na Estrada do Galeão com a Rua Aroldo Lobo, que informou ter encontrado um bebê na Central do Brasil, na noite da última quarta-feira, e trouxe a criança sem saber o que deveria fazer.

A guarnição levou a suspeita e a menina até o Hospital municipal Evandro Freire, também na Ilha, onde a criança recebeu todos os cuidados necessários da equipe médica da instituição. Em uma conversa informal com a mulher, os PMs perceberam que havia informações desencontradas e contraditórias. Eles tiraram uma foto da bebê para postar e realizar busca na rede social sobre crianças desaparecidas.

Os PMs confirmaram que a menina havia estava desaparecida após visualizarem uma postagem do pai da criança, que já havia feito um registro de ocorrência na 53ªDP (Mesquita) por sequestro. Os policiais civis foram até o hospital junto com os pais, que fizeram o reconhecimento de ambas, tanto a criança quanto da sequestradora, que mora próximo à residência deles, que fica em Mesquita. Todos foram todos encaminhados à delegacia. A autora foi ouvida e presa em flagrante pelo crime de sequestro de menor de 18 anos.