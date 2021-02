Menina é baleada enquanto brincava na porta de casa na Região Metropolitana do Rio

Mais uma tragédia destrói uma família no RJ. Uma menina de 5 anos morreu após ser baleada na comunidade Monan Pequeno, no bairro de Pendotiba, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, ontem. Ana Clara Machado estava brincando com o primo quando foi atingida.

A mãe da menina, Cristiane Gomes, disse ao portal “Plantão em Foco” que a filha estava brincando na porta de casa. “A gente tinha acabo de acordar. Eu abri a porta para ela e o irmão, de dois anos, ficarem me esperando estender a roupa. Quando eu fui para dentro de casa, escutei os tiros. Só deu tempo de correr. Consegui pegar meu filho e colocar no quarto, mas quando fui pegar minha filha ela já estava caída no chão desacordada”, disse.

Bandidos atacaram PMs

A Polícia Militar informou que uma equipe estava fazendo patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno para verificar informações sobre roubos de veículos, carga e transeuntes. E que os PMs teriam sido surpreendidos por cinco marginais, que fizeram disparos de arma de fogo contra a guarnição.

A equipe revidou e os criminoso fugiram para a região mais alta no interior da comunidade. Os policiais continuaram o patrulhamento e foram novamente atacados. Em seguida, alguns moradores gritaram pedindo socorro para uma criança baleada. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Ana foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde chegou a receber atendimento, mas não resistiu.

A Secretaria de Polícia Militar do RJ informou que abriu um um “procedimento apuratório interno para apurar a conduta dos policiais do batalhão no episódio”. A Polícia Civil disse que um inquérito foi instaurado para apurar o crime. Segundo os investigadores, será realizado confronto balístico nas armas dos PMs. Equipes da Delegacia de Homicídios realizam diligências para descobrir a orgiem dos disparos.

Outros casos de crianças baleadas

Outro caso envolvendo crianças baleadas aconteceu no dia 4 de dezembro. As primas Emilly e Rebecca, de 4 e 7 anos, também brincavam na porta de casa quando foram baleadas. Elas moravam em uma comunidade Duque de Caxias. A avó de uma de uma das meninas contou que estava chegando do trabalho e as crianças a esperavam na calçada para comprar um lanche. Familiares das meninas disseram que não sabiam se havia uma perseguição, mas garantem que viram a polícia atirando.

No último dia 12 de janeiro, uma criança de 7 anos foi baleada na perna em um confronto entre PM e criminosos em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Rafael Capela da Silva Gabriel foi hospitalizado em estado grave.

Um suspeito que o mantinha refém dentro de um carro foi morto no tiroteio. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que acertou o menino.