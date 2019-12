Menina de 8 anos é baleada e suspeito é morto em Meriti

Um tiroteio deixou uma menina de 8 anos baleada na cabeça de raspão e um suspeito morto em Vilar do Teles, em São João de Meriti, na tarde de ontem. Ela passava pelo local quando foi atingida.

De acordo com informações do batalhão de Polícia Militar da área (21º BPM), um policial de folga reagiu a uma tentativa de assalto a um veículo e houve troca de tiros. Dois suspeitos foram baleados e um deles morreu durante abordagem na Rua Pedro II no Jardim Meriti, próximo a Câmara de Vereadores e à Prefeitura.

A criança foi levada por uma equipe da SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Íris. O estado de saúde da vítima não foi informado pela iunidade. Uma arma falsa foi apreendida e o veículo roubado, um Renault Sandero branco, foi recuperado. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

Reportagem: Antonio Carlos