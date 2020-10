Menina de 4 anos é atingida por raio e morre

Uma menina de 4 anos morreu na praia da Boca da Barra, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio ontem. Ela foi atingida por um raio. A criança estava acompanhada da avó e da irmã mais velha.

Em nota, a Prefeitura informou que “a menor que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Âncora atingida por um raio, não resistiu e veio a óbito”.

De acordo com o Resgate, a menina, identificada como Maria Clara, já estava sem vida no momento em que a equipe chegou ao local. Os agentes tentaram reanimar a criança até a chegada à UPA, mas não tiveram sucesso.

Testemunhas contaram que além de Maria Clara, um homem também foi atingido na perna.