Menina baleada na cabeça tem sinais vitais estáveis após cirurgia, diz hospital no Rio

Alice Rocha, de 4 anos, foi baleada na tarde da última quarta-feira (1º) durante troca de tiros entre policiais civis e criminosos na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Na madrugada de ontem (2, quadro da menina era considerado grave. Mas, após passar por cirugia os sinais estáveis e a pressão craniana foram estabilizados no procedimento realizado no Hospital Municipal Miguel Couto, segundo a família.

A vítima foi atingida na cabeça quando comprava uma pipoca com a mãe logo depois de sair da escola, na Rua André Rocha. “Ela (a mãe) me disse que foi buscá-la na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir pra casa. Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda, e a minha neta já estava desacordada”, disse a avó, Elaine Soares. A mãe da menina, Andressa Silva Oliveira, de 22 anos, está grávida de três meses.

O pai de Alice desabafou na porta do hospital. Entre lágrimas de dor e esperança disse que “é como se fosse um pesadelo que está sendo difícil de acordar, mas, graças a Deus, ela está estável. Logo, logo ela vai tá em casa com a gente”, disse Lucas Soares.

Draco atacada por bandidos

A Polícia Civil informou que o tiroteio ocorreu quando agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram verificar uma denúncia de extorsão praticadas por milicianos que atuam na região da Taquara. A equipe foi atacada por criminosos, e houve confronto.

Na ação, Marcos Aurélio Marques de Almeida, conhecido como Neguinho do Gás, foi preso e uma pistola e um carro roubado foram apreendidos. A especializada disse que recolheu imagens das câmeras de segurança do local para análise. O carro usado pelos investigadores também foi atingido pelos tiros e foi encaminhado para perícia.