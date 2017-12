Mendes recolheu 19 mil toneladas de volume em 2017

Foto: Divulgação

Manter a cidade limpa para eliminar possíveis focos transmissores de doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a melhora da qualidade de vida da população são algumas das atribuições da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Habitação.

O serviço de remoção de volumes atende aos pedidos de todos os bairros de Mendes, para retirada de entulho produzido em pequenas obras residenciais; galhadas provenientes de podas de árvores, de bens inservíveis, além da quantidade de volume gerado pela limpeza urbana e pelo serviço de podas e capinas.

E para quantificar a eficiência deste serviço, a Prefeitura Municipal de Mendes por meio de sua Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Habitação divulgou a relação da quantidade deste importante serviço que foi prestado durante todo o ano de 2017.

Foi retirado ao todo uma respeitável marcar de 19.106 toneladas de volume acumulado, levando em consideração a população de nosso município de 17 883 habitantes (Censo IBGE/2010), temos a média de 1,06 toneladas produzida por morador.

Os bairros com as maiores retiradas de volumes foram o Centro, Independência, Cinco Lagos e Morsing. Isso comprova a qualidade e principalmente a eficácia deste serviço prestado no ano de 2017, que beneficiou a todos os mendenses com a cidade limpa e mais qualidade de vida.