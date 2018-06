Meio ambiente é debatido na Câmara de Nova Iguaçu

Foto: Divulgação/CMNI

Gabriele Mourão, 14 anos, moradora de Austin, em Nova Iguaçu, e estudante do 8º ano na Escola Municipal Professora Enilza Chiconelli, localizada no mesmo bairro, ocupou a cadeira do 2º secretário da Câmara Municipal de Nova Iguaçu em mais uma edição do projeto “Educar é Lei – A Escola no Legislativo Iguaçuano”, que aconteceu na manhã da quinta-feira.