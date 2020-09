Medo da Covid-19: Libertadores retorna nesta terça em meio à insatisfação de clubes

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A principal competição de clubes do futebol sul-americano recomeça esta semana após paralisação de seis meses causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), mas a retomada causou reclamações e consternação em uma região onde o esporte ainda não está em pleno vapor.

Um total de 32 times de dez países disputa partidas da Copa Libertadores nesta terça (15), quarta (16) e quinta-feira (17), embora o futebol ainda não tenha reiniciado em três deles, incluindo a Argentina. “As equipes argentinas foram convocadas a competir em desvantagem e não estão preparadas para isso”, disse Nicolás Russo, presidente do Lanús e diretor da Associação Argentina de Futebol.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) está comemorando o retorno da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a partir de 27 de outubro.

Mas com diferentes nações reiniciando seus torneios domésticos em momentos diferentes – o Brasil retomou em junho; a Colômbia no fim de semana; a Argentina não começará até pelo menos outubro- alguns times estão reclamando.

O técnico do Racing, Sebastián Beccacece, afirmou que o adversário da quinta-feira, o Nacional do Uruguai, terá jogado quase uma dúzia de vezes desde o recomeço, enquanto o clube da casa ainda não jogou.

“Essa é uma vantagem real e avassaladora”, disse Beccacece. “Precisamos confiar que seremos fortes e poderemos apelar para nossa capacidade mental e emocional para tentar compensar essa diferença inicial, porque também estaremos sem a energia de nossos torcedores, que são tão vitais para nós. Mas temos para estar prontos para o desafio.”

Todos os jogos serão disputados com portões fechados, mas com taxas de infecção ainda altas – mais da metade de todos os casos de covid-19 está nas Américas, segundo a Organização Mundial da Saúde – há um medo de que os jogadores espalhem o vírus ao se deslocarem de avião pelo enorme continente. (Fonte: Agência Reuters)