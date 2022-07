Médico veterinário é morto por supostos milicianos na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato do médico veterinário José kleuver . O crime aconteceu no início da noite do último domingo (24), no bairro Ipiranga, em Nova Iguaçu, na Baixada.

De acordo com as primeiras informações, o profissional, que era criador de cavalos e muito conhecido na região, foi morto por milicianos que estariam fazendo disparos com armas de fogo nas proximidades do sítio de propriedade da vítima, conhecida como ‘Zé Kleuver’, que não gostou e chegou reclamar com o bando.

Os criminosos, então, invadiram o sítio onde era realizada uma reunião de amigos e disparou contra Kleuver, que morreu no local. Testemunhas contam que outra pessoa teria sido morta no ataque, informação que ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.