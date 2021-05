Médico Joé Sestello assume presidência da Unimed em Nova Iguaçu

Médico foi empossado interinamente no Conselho de Administração após a renúncia do Dr. Emilson Ferreira Lorca

O médico Joé Sestello, diretor do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), assumiu interinamente a presidência do Conselho de Administração da Unimed do município. O atual presidente, Emilson Ferreira Lorca, apresentou uma carta renúncia, segundo ele, de cárater ‘irreversível e irretratável’, do cargo. Ele alega questões de foro íntimo.

Na última quinta-feira, a entidade emitiu uma circular conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal sobre a renúncia. “Diante dessa situação, (…) restou declarada a vacância definitiva do cargo da presidência”. Ainda segundo o documento, “nos termos do Estatuto Social vigente, o Conselho de Administração deu posse ao Dr. Joé Sestello, atual vice-presidente, que ocupará o cargo por até 90 dias, cabendo ao diretor administrativo, Dr. Jorge Luiz Gonçalves Andrade, acumular o cargo de vice-presidente sem que isso implique em qualquer adicional financeiro em seu pró-labore”.

Assembleia-Geral Extraordinária nos próximos dias

A circular esclarece ainda que foi deliberado pelo Conselho Administrativo a convocação de Assembleia-Geral Extraordinária para preenchimento definitivo do cargo, o que será feito nos próximos dias.

E por fim, a entidade informa que o “Conselho Fiscal acompanhará em detalhes todos os atos desse período de gestão interina, inclusive lhe sendo autorizada a contratação de consultor técnico especializado para otimizar o trabalho de análise de modo a garantir a maior transparência e segurança aos sócios.

Reportagem: Antonio Carlos