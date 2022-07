Mediador da conversa entre Bolsonaro e parentes de petista morto disse que receberia Lula “na bala”

Responsável por intermediar a ligação de Jair Bolsonaro com os irmãos do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR) assassinado pelo apoiador do bolsonarista Jorge Guaranho no último sábado (9), já ameaçou receber “na bala” o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele ou seus apoiadores fossem à sua residência no Rio de Janeiro.

A ameaça do parlamentar foi feita em abril, após Lula afirmar que manifestações realizadas em frente do Congresso Nacional “não movem uma pestana de um deputado” e sugerir que os atos fossem feitos na frente das casas dos parlamentares. “Não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala”, disse o bolsonarista na ocasião, durante um discurso na tribuna da Câmara dos Deputados.

A ligação do presidente para os irmãos de Arruda, que são apoiadores do atual governo, aconteceu na tarde da última terça-feira (13). Na chamada de vídeo, Bolsonaro tentou se distanciar da responsabilidade de insuflar a violência por parte de seus seguidores contra adversários e buscar ganhos políticos com a iniciativa ao afirmar que estão querendo colocar o caso “no seu colo”. Ele também não se solidarizou com os familiares.