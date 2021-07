Média móvel de mortes fica abaixo de 100 pela 1ª vez desde 19 de março

Foram 61 óbitos registrados em 24 horas, deixando a média em 98/dia, em tendência de queda (-26%).

A média móvel de mortes por Covid-19 no estado do RJ está abaixo de 100 por dia. Com 61 óbitos registrados em 24 horas (de quinta para sexta-feira), a média caiu de 114 para 98/dia, com tendência de queda (-26%).

De acordo com o levantamento publicado pelo portal G1, os principais números são: total de 56.559 mortes e 977.770 casos e 61 mortes e 2.922 casos registrados em 24 horas. A taxa de ocupação na rede SUS no estado é de 39,1% na enfermaria; 57,4% na UTI; solicitações de internação em 9/7: 73 (42 na UTI; 31 na enfermaria); e 911.820 paciente recuperados.

Na última sexta-feira, a Prefeitura do Rio prorrogou até 26 de julho as medidas de restrição. Não houve alterações em relação às últimas semanas: casas de diversões como boates e pistas de dança seguem proibidas.

Principais eventos

A melhora nos índices já faz a Prefeitura planejar os principais eventos da cidade: carnaval e réveillon. Mas isso só deve acontecer se toda a população adulta estiver vacinada. O prefeito Eduardo Paes também autorizou a presença de público no Maracanã na final da Copa América, entre Brasil e Argentina, realizado na noite de ontem. Entretanto, o número de torcedores será limitada a 10% da capacidade do estádio, e a 10% de cada setor. O está marcado para as 21h.