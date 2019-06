 Mecão: futebol feminino pode ser a próxima atração entre as modalidades rubras

O America segue dando passos importantes para ter seu time permanente de futebol feminino. O presidente Sidney Santana está em contato com as representantes do Grupo de Fomento ao Futebol Feminino para abraçar a modalidade no clube e criar um nova trajetória vitoriosa na história rubra.

Alinhado a um grupo de profissionais experientes, capitaneado por Marisa Pires, ex-zagueira e capitã da seleção brasileira, e integrado essencialmente por mulheres, o Mecão e o Grupo de Fomento buscam juntos parceiros para essa empreitada, que configura oportunidade única para todos os envolvidos.

A expectativa de que brevemente o futebol feminino estará integrado ao rol de modalidades do clube é animadora. Faz com que o America caminhe no sentido de ter – além da justa e necessária representação das mulheres nos gramados – uma ampla presença no mundo da bola, já disseminada no futebol de campo, no Fut7 e no Beach Soccer, além da bola oval do futebol americano.

Há um bom tempo, o Mecão não apresentava propostas para montar o setor de futebol feminino e disputar frequentemente as competições promovidas pela Ferj e outras entidades.

“Chegamos a ter equipes femininas jogando, mas nada de maneira definitiva. Acabavam as disputas e cada jogadora e membros das comissões técnicas tomavam seus rumos em busca de outros ares. Agora, o clube busca algo permanente na modalidade”, informou o presidente rubro, Sidney Santana.

Fonte: Ascom/AFC

Legenda da foto: Presidente Sidney Santana e as representantes do Grupo de Fomento ao Futebol Feminino

Edição: Jota Carvalho / Hora H

