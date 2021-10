‘Me olho no espelho e gosto de mim’, diz atleta e modelo que teve corpo queimado na infância

ARGENTINA – Natural de Salta, a mais de 1,7 mil quilômetros de Buenos Aires, Brisa, que é modelo e atleta, tinha apenas sete meses de idade quando um incêndio tomou conta do quarto em que dormia e deixou 88% do seu corpo queimado.

Ela superou todas as dificuldades e lutou contra os prognósticos dos médicos. “Me olho no espelho hoje e gosto de mim”, disse ao site do hospital Garrahan, instituição que salvou sua vida. Após o acidente, que atingiu zonas bastante sensíveis como a cabeça e os braços (um deles chegou a ser amputado), a modelo volta à instituição de saúde com frequência para contar sua história.

Aos 21 anos ela coleciona uma série de medalhas como corredora que conquistou nos Jogos Nacionais Evita, competição criada em 1948 pelo governo da Argentina, voltada a crianças e jovens. Mas no ano passado ela resolveu encarar outro desafio: o das passarelas. Em plena pandemia da Covid-19, uma foto publicada em suas redes sociais viralizou pelo país e Brisa foi convidada a participar do concurso Miss Belleza Mundial.

Na competição, a primeira do tipo que participou, ela recebeu três reconhecimentos: o prêmio de foto mais votada nas redes, o de miss simpatia e o de mulher forte. Além disso, ela foi contratada por uma agência de modelos em sua cidade natal para seguir com o sonho e poder se dedicar profissionalmente a ele.