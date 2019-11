MDB lança vice de Paracambi à disputa pela Prefeitura

A corrida eleitoral já começou na Baixada Fluminense, e o MDB já,deu a largada para a disputa em Paracambi. De acordo com fontes dos bastidores da política, o vice-prefeito do município, Júlio Gonçalves, é pré-candidato à

Prefeitura nas eleições municipais de 2020.

Gonçalves irá concorrer ao cargo do Executivo com o apoio do deputado federal Gutemberg Reis (MDB). A sorte está lançada!

Reportagem: Antonio Carlos