MC que acusou Anderson do Molejo de estupro presta novo depoimento

Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos, prestou novo depoimento ontem na 33ª DP (Realengo) sobre a acusação de abuso sexual contra o vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo.

Acompanhado da mãe, Jupira, que também, foi ouvida, o jovem disse que apresentaria as provas do crime: um sabonete do hotel em que encontrou Anderson, além de uma cueca com manchas de sangue e que supostamente também ainda teria manchas do sêmen do cantor. O estupro teria ocorrido no dia 11 de dezembro em um motel na

Estrada do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O cantor foi intimado a depor hoje, às 14h.

Em seu depoimento, que durou cerca de cinco horas, a vítima relatou que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, o teria levado para um motel chamado Queen.

“Hoje eu estou muito mais forte pra falar. (Anderson) Era um cara que eu chamava de pai, de padrinho”, contou ao portal G1 o jovem. C Maylon, que inclusive tem uma tatuagem no antebraço do rosto de Anderson, falou que foi levado ao hotel contra a sua vontade. “Eu nunca tinha feito tatuagem nenhuma. A primeira foi no braço, o rosto dele.

A gente era amigo”, lamentou.

Agressões física e moral

Entretanto, depois que estavam no carro a caminho da reunião, Anderson teria mudado o destino, levando Maylon para o hotel. Lá, o cantor disse que começou a ser agredido pelo vocalista do Molejo.

“Quando entramos, ele começou a me agredir. Me deu tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor”, declarou Maylon.

Seguindo o relato, Maylon contou que ouviu de Anderson que era uma “vergonha um viado (sic) de 21 anos ser virgem” e que “pelo menos agora já sabe se é homem ou mulher”.

Cantor se manifesta

Em nota divulgada em uma rede social, a assessoria de Anderson Leonardo disse “que os fatos publicados não são verdadeiros” e que “em mais de 30 anos de vida pública, jamais tivera seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira, seja de sua vida profissional ou pessoal.”