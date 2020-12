Maurício Morais: hexacampeão de votos nas Eleições 2020

O vereador Maurício Morais (Avante) está em contagem regressiva. Ao tempo que espera a conclusão das obras do maior projeto de revitalização de Nova Iguaçu, por indicação parlamentar de sua autoria, ele se prepara para assumir o sexto mandato no Legislativo da maior cidade da Baixada Fluminense.

Reeleito com 6.902 votos no dia 15 de novembro, Morais confirma ser, atualmente, o político com maior popularidade da região e diz trabalhar muito para retribuir a confiança depositada nas urnas por cada eleitor: “Gostaria de agradecer pessoalmente a cada um que confiou a mim mais quatro anos de mandato. Trabalhamos arduamente para mostrar à população o quanto queremos ver nossa cidade cada vez mais limpa, revitalizada, em franco desenvolvimento e, acima de tudo, com qualidade de vida. Isso é o que importa”, afirma orgulhoso o político.

Parceria com o Executivo

O pronome na terceira pessoa usado acima por Maurício Morais refere-se a parceria com o prefeito reeleito Rogério Lisboa (PP). Politicamente próspero, a aliança resulta em obras importantes como a do Santa Eugênia, bairro encravado entre a região central da cidade e vizinho ao Chacrinha.

Por indicação parlamentar do vereador, a Prefeitura realiza a canalização, através de uma extensa galeria, de um trecho do rio Botas. As intervenções iniciada em março deste ano vão acabar com os transbordamentos durante as chuvas. O projeto de revitalização inclui ainda a construção de três academias para a terceira idade, três playground, com travessias nas principais ruas, pista de passeio e calçada, com urbanização e pracinha. “A previsão é que as obras sejam entregues antes do Natal. A Prefeitura já executa a etapa de conclusão”,disse.

Mais lazer e saúde

Em outro ponto do Santa Eugênia, a Prefeitura de Nova Iguaçu construiu outra academia para a terceira idade, uma praça e um playground nas imediações da Escola Municipal Dr. Rubens Falcão. Outra importante indicação parlamentar do vereador é a construção de uma Clínica da Família no imóvel funciona uma Unidade Básica de Saúde.

Projetado para 2021

Segundo Maurício Morais, as obras de intervenções para acabar com os valões não vão parar. O objetivo é implementar revitalizações em áreas como Moquetá, Bandeirantes, Austin e outros. “Esse é um plano que não pode ficar somente no papel. Em 2021, vamos trabalhar muito na área de infraestrutura dos bairros. Também pretendo fortalecer projetos voltados para pessoas da terceira idade e com diabetes”, enfatizou o parlamentar.

Reforma de conjuntos habitacionais

Outra importante obra indicada por Morais vai beneficiar moradores de dois grandes condomínios populares de Nova Iguaçu: O Roberto Silveira e o Tertuliano Potyguara, ambos conhecidos, respectivamente, como Pombal e Pombal do IBC.

Aguardadas há anos pelos moradores, as obras de reforma dos prédios já foram licitadas, estão em processo de homologação e devem ser iniciadas no dia 15 de janeiro. A indicação parlamentar foi encaminhada ao deputado federal Juninho do Pneu (Democratas), que solicitou ao governo do Estado a viabilização das melhorias.

Em sua página no Facebook, Juninho disse estar feliz em conseguir trazer essa realização para Nova Iguaçu. “Agradeço mais uma vez ao governador do Estado (em exercício), Claudio Castro, ao secretário de Infraestrutura, Bruno Kazuhiro, e ao presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), Pierre Batista, por nós atender.”

Morais, que tem mais quatro anos de trabalho pela frente, afirma estar realizado, mas pretende fazer muito mais. “Estou finalizando meu quinto mandato e, quando as luzes de 2020 apagarem, quero ter a certeza de que em 2021 tenho muito mais pra fazer por nossa cidade”, enfatizou.

Reportagem: Antonio Carlos