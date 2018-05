Maternidade pública de Queimados terá capacidade para realizar 500 partos por mês

Foto: Felipe Bragança

O prefeito Carlos Vilela realizou, na última sexta-feira, dia 11, mais uma visita técnica às obras de reforma, modernização e ampliação da maternidade municipal de Queimados, que terá capacidade para fazer até 500 partos por mês. Após anos de luta judicial, o governo municipal conseguiu concretizar o processo de desapropriação do imóvel da antiga Casa de Saúde Bom Pastor (unidade particular que era conveniada vinculada ao Sistema Único de Saúde e não conseguia se manter com os valores da tabela SUS). Acompanharam o gestor o Secretário Municipal de Obras, Alex Sander Barreto e o vereador Alex Dornellas.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA (16) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.