Maternidade Municipal de Queimados celebra marca de 700 partos

Jota Carvalho

[email protected]

Às 07h02 da sexta-feira (18), mais um milagre da vida nasceu na Maternidade Municipal Queimados, na Baixada Fluminense. Além de ser um motivo de alegria e felicidade aos pais, o pequeno Kauan Laia Macedo representa um marco na história da unidade: é o 700º bebê a vir ao mundo no local. Inaugurada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, há pouco mais de três meses, a unidade presta assistência gratuita em procedimentos pré-parto, parto e pós-parto, 24h por dia.

Pesando 3.535 kg e medindo 53 centímetros, Kauan nasceu de parto normal e trouxe ainda mais esperança de dias melhores para a mamãe Angélica de Laia (36). “É uma alegria inexplicável ter o meu pequeno em meus braços. Graças a Deus ocorreu tudo bem durante a gestação e o parto. Algumas amigas me indicaram essa maternidade e foi a melhor escolha que eu fiz, pois toda equipe de profissionais me atendeu super bem e foram bastantes atenciosos conosco. Estou muito feliz”, contou a moradora de Nova Iguaçu.

A maternidade é totalmente gratuita e realiza partos normais, cesáreas e humanizados. Além disso, a unidade conta com 42 leitos de internação, dois centros cirúrgicos com berço aquecido, berçário pós-parto, salas de medicação e de exames de ultrassonografia e cardiotocografia, consultórios ginecológico, pediátrico e de classificação de risco, laboratório de análises clínicas, farmácia, atendimento psicológico e acolhimento humanizado.

De acordo com o secretário da Pasta, Elton Teixeira, a maternidade tem beneficiado não só as mamães queimadenses, como também as das regiões vizinhas (Austin, Cabuçu, Nova Iguaçu, Engenheiro Pedreira e Japeri). “Cada parto realizado no local nos enche de alegria. É gratificante ver como a população foi beneficiada com o equipamento que tanto lutamos pra ter aqui e que hoje traz ao mundo diversas vidas cheias de novas história e esperanças”, destacou o gestor.

Para receber o atendimento médico na maternidade, é necessário comparecer ao local (Rua Deusinho Freitas, 13, Centro) portando identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.