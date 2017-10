Massacre em Las Vegas deixa 50 mortos e mais de 350 feridos

Foto: David Becker / AFP

Mais de 50 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas na madrugada de ontem, quando um homem armado disparou contra a multidão de 22 mil pessoas que assistiam a um festival de música country em Mandala Bay, um resort e cassino de Las Vegas. O atirador chamava-se Stephen Paddock, tinha 64 anos e era um morador local. o ataque começou pouco depois das 22h (horário local), quando Stephen disparou para baixo, do 32º andar de hotel, por motivo desconhecido. Após cometer o massacre, o sujeito suicidou-se e foi achado morto pela polícia, que arrombou quartoque estava sendo ocupado pelo atirador e encontrou ainda diversas armas.

De acordo com o chefe da polícia de Las Vegas, o xerife Joseph Lombardo, uma explosão controlada foi feita para conseguir o arrombamento das acomodações.

A polícia disse que acreditava ter encontrado uma mulher chamada Marilou Danley, que seria a companheira do atirador, e ela seria levada a interrogatório.

Este é o ataque armado com maior número de vítimas na História dos EUA. Havia 40 mil pessoas no show no momento do ataque.

