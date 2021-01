Marinha retoma busca por pescadores desaparecidos no mar da Barra da Tijuca

As buscas pelos três pescadores que desapareceram no mar da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram retomadas ontem pela Marinha. Everaldo Rodrigues, conhecido como Cica, Marcelo Silva e Pablo Henrique saíram para pescar, por volta das 4h da última quarta-feira e o último contato com eles foi às 15h.

De acordo com a Marinha, o Comando do 1° Distrito Naval (Com1oDN) tomou conhecimento do desaparecimento da embarcação ‘Ressaca I’ a aproximadamente 60km da orla da Barra. Ainda segundo eles, durante as buscas não foram encontrados indícios que pudessem contribuir para a localização da embarcação.

A Marinha ainda ressaltou que quem tiver informações sobre os pescadores pode entrar em contato pelos telefones: 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio); (21) 2104-6119 (diretamente com o Com1oDN, para outros assuntos, inclusive denúncias); (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1oDN, para outros assuntos, inclusive denúncias).