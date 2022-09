Marinha do Brasil recebe submarino Riachuelo após cinco anos de atraso

Após cinco anos de atraso, a Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira (1º) o submarino S-40 Riachuelo. A entrega ocorreu na base naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro e contou com a presença do ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira.

O S-40 Riachuelo é fruto de acordo militar entre Brasil e França, assinado em 2009. O cronograma original, atrapalhado por inconsistências orçamentárias e desafios da construção, previa que a embarcação devia ter começado a operar em 2017. As informações são da Folha de S. Paulo.

O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, com a chegada dele para operação, o Brasil conta com seis submarinos.

A embarcação tem 70,6 metros e consegue deslocar 1.900 toneladas. O submarino é um dos quatro de desenho francês encomendados nessa empreitada.

Com o atraso do Riachuelo, os outros três também estão atrasados. O único que já foi lançado ao mar, em 2020, e está em testes, é o Tonelero. Já o Humaitá e o Angostura ainda estão em produção.

Conforme a Folha, a Marinha não comentou o cronograma. Entretanto, a especulação é que o Angostura, com previsão inicial para 2022, entre em ação em 2025.