Marinha da Indonésia confirma que submarino ‘KRI Nanggala’ afundou e não há sobreviventes

INDONÉSIA – A Marinha da Indonésia informou hoje (24) que encontrou destroços do submarino desaparecido com 53 pessoas a bordo, o que indica que ele está afundado e não há esperança de encontrar sobreviventes.

“Com base nos elementos que encontramos e que vêm do ‘KRI Nanggala’, mudamos a situação do submarino de ‘desaparecido’ para ‘afundado'”, declarou Yudo Margono, porta-voz da Marinha, em uma entrevista com a agência Associated Press.

Além disso, foi detectada uma mancha de óleo na área onde o submarino naufragou, o que sugere que o tanque se rompeu e que houve um problema técnico no aparelho. Segundo as autoridades militares, o submarino pode ter afundado a cerca de 700 metros, uma profundidade maior do que ele pode suportar.

O KRI Nanggala-402 perdeu contato com a Marinha indonésia na última quarta-feira, enquanto realizava exercícios militares ao norte da ilha de Bali. O desaparecimento ocorreu após o submarino receber autorização para submergir. Desde então deixou de responder aos sinais.

As equipes de resgate já tinham avisado que as reservas de oxigênio da tripulação poderiam acabar às 15h da última sexta.

Mais de 10 helicópteros e navios de busca foram mandados para a área onde o contato foi perdido, com ajuda dos Estados Unidos, Austrália, Cingapura, Malásia e Índia. A Marinha local trabalha com a hipótese de uma queda de energia, que deixou o submarino fora de controle e impediu o lançamento de medidas emergenciais.

O submarino KRI Nanggala-402 pesa 1.395 toneladas e foi construído na Alemanha em 1977. Ele foi incorporado à frota indonésia em 1981 e passou por uma reforma de dois anos na Coreia do Sul que foi concluída em 2012.