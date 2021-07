Marginal morto em praia da Zona Sul do Rio tinha oito passagens pela polícia

Morto com um tiro no peito após tentar furtar o cordão do policial penal Moyses Henriques Marques, na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, no último domingo, André Luiz Conceição dos Santos, de 18 anos, tinha oito anotações criminais.

Em sua ficha na polícia, o rapaz possuía um histórico de envolvimento em furtos e roubos a pedestres e ainda roubo a celular, na rua, na praia e dentro de ônibus, totalizando sete apreensões em seis delegacias da cidade do Rio, entre 4 de julho de 2019 e 11 de junho desse ano.

No último domingo, um mês e meio depois da última condução a delegacia, André Luiz teria tentado puxar pelas costas o cordão de Moyses quando ele caminhava com a mulher e os dois filhos no calçadão da Avenida Vieira Souto, próximo à Rua Gomes Carneiro. Ao se virar, o agente da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) percebeu que o jovem ameaçou sacar uma arma e fez um disparo. Ele caiu na areia, próximo ao Posto 8, e chegou a ser levado para o Hospital municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da capital.