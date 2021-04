Marginal encarou a PM, levou chumbo grosso e subiu mais cedo

Antonio Carlos – HORA H

[email protected]

Um homem morreu na manhã de ontem em Maricá (RJ) durante um confronto com policiais militares. De acordo com a PM, agentes do 12° BPM, de Niterói, realizavam um policiamento pela Rua Áustria, próximo ao conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, quando criminosos armados atiraram contra os policiais, que revidaram.

Com o homem baleado, a polícia encontrou e apreendeu um rádio comunicador e uma pistola. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do Barreto, em Niterói.

Um segundo suspeito foi detido.

>> Assaltante de ônibus é capturado em Meriti

Policiais civis da delegacia da 64ª DP (São João de Meriti) prenderam em flagrante, na última quinta-feira, um homem, de 42 anos, pelo crime de roubo praticado contra vítimas no interior de coletivo.

Após a comunicação do crime por uma das vítimas, a equipe de agentes da unidade policial saiu em diligência e capturou o acusado. Com ele foram apreendidos seis aparelhos telefônicos e um revólver.