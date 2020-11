Marginal é baleado em tentativa de assalto no Centro de Nilópolis

Uma tentativa de assalto terminou com um dos criminosos baleado,na manhã de ontem,em Nilópolis. O caso aconteceu quando um homem que estava em um carro passava na Rua Antônio Cardoso Leal, na região central de Nilópolis, e foi visto por uma dupla que estava em uma moto.

Após abordagem, a dupla anunciou o assalto parando ao lado do motorista. A vítima, que estava armada, reagiu e efetuou disparos contra os marginais. O condutor da moto conseguiu fugir, enquanto o carona foi atingido nas costas e cabeça e caiu.

Não há informações sobre a identificação do motorista do carro e também do assaltante morto. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada e levou o criminoso com vida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). A unidade de saúde não divulgou nota sobre o estado de saúde do paciente.