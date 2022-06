Márcio Pacheco é eleito o novo conselheiro do TCE-RJ

A votação que escolheu o deputado para a Corte de contas ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)

O deputado estadual Márcio Pacheco (PSC) foi eleito nesta quarta (22) como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A votação que escolheu Pacheco para a Corte de contas ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Pacheco é um velho amigo do governador Cláudio Castro (PL). Foi no gabinete do político que Castro começou a trabalhar na política, como assessor.

Há dois anos, o parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público – o primeiro deputado estadual envolvido no escândalo da “rachadinha”. Ele foi acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo o MP, ele recebeu ilegalmente R$ 1 milhão entre 2016 e 2019. Os assessores de Pacheco, segundo a investigação, devolviam até 97% dos salários. Na última terça-feira (21), na véspera da votação, os gabinetes dos deputados amanheceram com cédulas falsas de dinheiro. Nelas estava escrito “venha para a ‘rachadinha’ você também”, com o rosto de Pacheco.

Seis candidatos

Pacheco foi escolhido entre seis candidatos que estavam na briga pela vaga. São eles: Márcio Pacheco (PSC); Rosenverg Reis (MDB); Val Ceasa (Patriota); Alexandre Freitas (Podemos); Doutor Deodalto (PL); Hans Springer, técnico do TCE.