‘Marcha Lenta’ do tráfico cai nas mãos da polícia de Guapimirim, na Baixada Fluminense

Traficante é preso após sequestrar ex-comparsa por causa de ‘pulada de cerca’ para facção rival na Baixada Fluminense

O plano de vingança de um traficante quase acabou em morte se a vítima não tivesse conseguido fugir, mesmo estando ferida. O crime aconteceu no início deste mês em Guapimirim, na Baixada Fluminense e os acusados presos por agentes da delegacia do município (67ª DP).

De acordo com as investigações, no dia 9 de setembro, a vítima identificada como Tatu foi sequestrada pelo bandido conhecido como ‘Marcha Lenta’, de 24 anos, e seus comparsas, todos traficantes de drogas da localidade Inferninho. O ex-comparsa foi levado para um local ermo onde seria morto. Entretanto, Tatu, que chegou a ser baleado no peito e ainda foi atingido por um tiro de raspão nas costas, conseguiu fugir.

O delegado Antônio Silvino, titular da distrital que conduziu as investigações, disse que Tatu, que também traficava drogas no Inferninho, teria trocado de facção criminosa, motivo pelo qual os ex-comparsas planejaram matá-lo para “servir de exemplo” para os demais integrantes.

“Com o apoio dos policiais militares do 34º BPM (Magé), no dia 21, conseguimos prender Marcha Lenta em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim pela prática do crime de tentativa de homicídio. Os outros dois autores desse crime, conhecidos como Negão e BDZ da Penha, foram presos dias após a tentativa de homicídio, por tráfico de drogas. Eles também tiveram a pisão temporária decretada pelo crime”, explicou Silvino.

A Polícia Civil não divulgou informações sobre em qual unidade hospitalar o criminoso baleado foi atendido e ainda o estado de saúde dele.

Traficante atrás das grades

Em ação realizada com o apoio de policiais do serviço reservado (P2) do 34º BPM, a equipe do delegado Antonio Silvino cumpriu no dia 21 deste mês um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Guapimirim em 13 de setembro por tráfico de drogas.

M.S, de 32 anos, que era considerado foragido, estava sendo monitorado pelos agentes e acabou capturado no bairro Citrolândia, no município da Baixada.