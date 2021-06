Maracanã: Templo do esporte completa 71 anos nesta quarta-feira

O Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, e também carinhosamente chamado de Maraca, completa nesta quarta-feira (16), 71 anos de existência. O local, inclusive, foi palco do milésimo gol de Pelé, em jogo contra o Vasco da Gama. Na ocasião, o goleiro cruzmaltino era o Andrada. O ‘Fenômeno do Rádio Brasileiro’, o narrador esportivo José Carlos Araújo, o Garotinho, estava atrás do gol. Na época ele atuava como repórter esportivo.

O Maracanã também já recebeu outras diversas personalidades, como o Papa João Paulo II e o cantor Frank Sinatra, que no dia 26 de janeiro de 1980, se apresentou para 175 mil pessoas. Outro evento importante que marcou a história do estádio foi a realização de uma edição do Rock in Rio.

Maracanã é o nome de um rio que passa perto do local. A palavra é de origem tupi, e quer dizer: “semelhante a um chocalho”. A região era habitada por várias espécies de aves, como o papagaio Maracanã-Guaçu, que fazia um barulho parecido com o de um chocalho.

O local também já viveu uma tragédia, quando em 19 de julho de 1992, na final do Campeonato Brasileiro, num jogo entre Flamengo e Botafogo, uma grade de proteção da arquibancada cedeu, deixando três mortos e 82 feridos. O Governador do Rio, Cláudio Castro, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (16), para parabenizar o local, que é considerado o templo do esporte.