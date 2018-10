Manutenção no Guandu deixa partes do Grande Rio sem água até sexta

Pode faltar água em diferentes partes do Grande Rio a partir de amanhã (30). A Cedae fará a manutenção preventiva do Sistema Guandu e interromperá o fornecimento às 8h. A previsão de religamento é às 20h.

Pontos de linha e locais elevados podem esperar até sexta-feira (2) para que as torneiras voltem a ter água. Por isso, a Cedae recomenda que a população reforce seus estoques em caixas e cisternas e sobretudo evite o desperdício.

A estação de tratamento atende os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo.

A companhia sugere reprogramar atividades que demandem grande consumo: Lavar carros; Encher piscinas; Lavar roupas; Regar jardins; Banhos longos ou de banheira.

A Cedae montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa no período em que a estação estiver inoperante.

Construída em 1955, a ETA Guandu teve a segunda etapa concluída em 1963 e a terceira no ano de 1965. Posteriormente, foi ampliada em 1982. A estação, a maior em volume de água tratada do mundo, conforme registro no “Guinness Book”, o livro dos recordes, trata cerca de 43 mil litros de água por segundo.