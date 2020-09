Manutenção do ETA Guandu atrasa e população do RJ fica sem água

Moradores de pelo menos 16 bairros acordaram na manhã de ontem sem uma gota de água nas torneiras. O problema aconteceu devido a um atraso na manutenção preventiva da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) na estação do Guandu, prevista para ser finalizada na noite da última quinta-feira. Entretanto, o serviço só foi concluído às 4h. Também há registro de falta d’água em bairros de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O problema afetou até o atendimento no Hospital Pedro Ernesto, que precisou suspender cirurgias e adiou internações. Ronaldo Damião, diretor da unidade de saúde, publicou um vídeo nas redes sociais informando que sequer havia água para que os pacientes tomassem banho.

No fim da manhã, a Cedae informou que foi identificado um vazamento na Elevatória do Lameirão – conjunto de equipamentos que bombeia água para os municípios do Rio de Janeiro e de Nilópolis. E como as bombas ficam localizadas a 64 metros de profundidade, o reparo exige uma maior complexidade e o serviço precisa ser feito de forma gradativa, para evitar o comprometimento da estrutura.

Segundo a empresa, a previsão é que o sistema esteja com 50% da capacidade operacional em funcionamento até esta sexta. Vale lembrar, no entanto, que mesmo após o reparo, a previsão de retorno total do abastecimento de água é de até 72h.