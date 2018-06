Malha Pão, Vale das Mangueiras, Rodo e Morro do Ki-Suco recebem obras

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Depois de mais de 20 anos esquecidos, moradores dos bairros Malha Pão, Rodo, Vale das Mangueiras e Morro do Ki-Suco, em Belford Roxo, começam a ver melhorias na região. É que a Prefeitura, através da Secretaria de Conservação, está realizando obras de saneamento básico, concretagem, construção de calçadas padronizadas e nova iluminação das Ruas Allan Kardec, Margarida Bueno, Lúcia Ramalho, dos Araújos, no bairro Malha Pão e da Rua Jussara, no bairro Rodo.

