Mais uma etapa da operação Fiscalização pela Vida aconteceu em Meriti – com galeria de fotos

Jota Carvalho

[email protected]

Na sexta-feira (22), a Prefeitura de São João de Meriti realizou mais uma fase da operação Fiscalização pela Vida, ação que vem combatendo irregularidades em bares e restaurantes, além de impedir aglomerações no entorno da Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti.

Nesta ação, as equipes contaram com a participação de agentes da Polícia Civil e de funcionários da concessionária de energia Light. A operação é fruto de uma parceria entre a Casa Civil Municipal, as secretarias de Fazenda, Trânsito e Transporte, Ordem Pública, Ambiente e Sustentabilidade, Serviços Públicos, Comunicação e Eventos, Coordenadoria de Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar.

Parte importante da ação, a fiscalização de documentos como alvarás e licenças foi um dos alvos dos agentes. O secretário de Fazenda, Oswalmir Pacheco, acompanhou tudo pessoalmente.

“Todo comércio precisa ter alvará, isso é importante para a prefeitura e para o empresário, que tem que trabalhar dentro das determinações legais, do contrário, ele pode ter seu estabelecimento interditado e até perder o alvará”, disse.

O secretário aproveitou para reforçar que tributos arrecadados são revertidos à população, como a construção e manutenção de escolas, colocação de asfaltos e também pagamentos de servidores ativos e inativos.

Vale mencionar ainda a participação do Conselho Tutelar, órgão que zela pelos direitos da criança e do adolescente: “Quem violar os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescentes será advertido, seja pela venda de bebidas alcoólicas ou por algo ilícito. Pais e mães são os principais responsáveis”, disse Ana Rosa Souza, conselheira.

Presença da polícia durante a ação

O delegado titular da 64º DP (São João de Meriti), Evaristo Pontes, falou sobre a presença da Polícia Civil.

“Temos recebido denúncias de tráfico de drogas, de crime ambiental e de furto de energia elétrica, nossa participação é para coibir essas práticas. Estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura e a Polícia Militar, em busca de melhorar a segurança pública da população de São João de Meriti”, disse.

O Tenente Herigon, responsável pelo 21º Batalhão de Polícia Militar nesta ação, contou sobre a participação de suas equipes. “Vamos realizar abordagem de veículos e pessoas suspeitas. O batalhão está de portas abertas e peço que a população confie, apoie e denuncie os crimes”, declarou.

Os comerciantes da região confirmaram que foram informados pela prefeitura sobre o novo decreto que determina que o funcionamento dos bares e restaurantes seja das 8h às 23h. Ao final da ação a via pública foi completamente lavada por servidores da Secretaria de Serviços Públicos. (Fonte: Secom/PMSJM)

Confira mais imagens da ação de sexta-feira