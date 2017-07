Mais um PM é morto e aumenta para 90 o número de policiais assassinados no Rio só esse ano.

Foto: Reprodução Whatsapp

Amigos do PM relataram que ele recebia ameaça de morte praticamente todos os dias. ‘O cara incomodava muito o tráfico’, disse um dos amigos.

Mais um policial morreu no Rio de Janeiro. Na manhã de ontem, o soldado Fabiano de Brito e Silva, de 35 anos, foi baleado na barriga quando saía de casa, na Baixada Fluminense. O PM foi morto na Rua Dona Clara de Araújo, no Jardim Tropical, em Nova Iguaçu. Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que o policial tentou se esconder atrás do carro e ainda atirou contra os criminosos.

Fabiano, era casado e tinha três filhos.

