Mais um lote de joias do ex-governador Sérgio Cabral e de Adriana Ancelmo é leiloado

Com um valor arrecadado que pode chegar a R$ 1 milhão, mais um lote de joias e relógios de luxo que pertenciam ao ex-governador Sérgio Cabral e a sua ex-mulher, Adriana Ancelmo, foram a leilão de forma virtual na última no Rio.

Dividido em duas partes, o lote contém: 9 relógios (sendo 3 da marca Rolex); 20 pares de brinco; 2 pulseiras; 7 anéis; 2 colares (um de pérolas e outro de ouro); 1 medalha com diamantes; 1 par de abotoaduras.

A primeira, realizada na última quinta-feira, os participantes tiveram acesso aos valores de cada joia e puderam dar lances e fechar negócios. Foram arrematados três Rolex, um deles foi vendido por R$ 170 mil, três vezes o valor que tinha sido avaliado. O outro foi arrematado por R$ 43 mil, e o terceiro por R$ 18 mil. Um par de brincos com diamantes em ouro rosé também foi vendido, por R$ 8.500. A ação foi comandada pelo leiloeiro Renato Guedes.

No dia 15 de julho, acontece a segunda fase e o que não foi vendido no primeiro leilão entra no pregão com 20% de desconto em cima da avaliação.

A joia mais cara do leilão não foi vendida. É um anel de ouro branco, 18 quilates, com rubis, avaliado em mais de R$ 106 mil. Já o item mais barato foi vendido. É um relógio de aço com pulseira de couro arrematado por R$ 180.

O ex-governador Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016. Ele tem 20 condenações na Lava Jato. As penas já chegam a quase 400 anos de prisão. A ex-mulher, Adriana Ancelmo, também foi condenada e está há 4 anos em prisão domiciliar. O dinheiro arrecadado com o leilão vai para um fundo da Justiça Federal.