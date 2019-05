Mais um factóide em Meriti: vereador acusado de agressão teria fechado a própria academia para culpar governo

Surgiu mais um factóide São João de Meriti envolvendo o vereador Carlos Eduardo do Nascimento Soares, o Dudu Soares, que vem usando as redes sociais para divulgar denúncias sobre a rede de saúde do município, que, segundo o prefeito João Ferreira Neto, Dr. João, “são fantasiosas”.

Na manhã da última quarta-feira as secretarias de Governo, Fazenda, Saúde (Vigilância Sanitária) e de Ambiente fizeram uma ação de fiscalização no bairro Trezentos, com o objetivo foi orientar quanto à regularização de comércio ilegal, sobre normas de higiene, licenças e documentações para funcionamento. De acordo com a Prefeitura, Dudu teria fechado a própria academia para tentar jogar a culpa no governo.

Ainda de acordo com a Prefeitura, motivos, de fato, não faltariam para justificar o fechamento da academia do vereador, já que a empresa teria sido encontrada em condições insalubres, sem alvará, liberação do Corpo de Bombeiros e tampouco licença para uso de letreiros luminosos.

Irregularidade apontada

A Prefeitura aponta ainda que o local não tem responsável técnico para funcionar como Atividade de Condicionamento Físico, e o espaço também não disporia de tratamento do esgoto, mas mesmo assim, revela a Prefeitura, “a ação foi apenas educativa”.

Dr. João, que na terça-feira havia denunciado que o parlamentar teria “plantado” uma suposta paciente numa unidade de saúde “para provocar escândalo e fazer uma gravação”, revelou pouco que houve uma denúncia contra o comércio do vereador. “Estamos agindo dentro da lei. Nada será feito fora dos trâmites legais. Estamos aplicando a lei”, afirmou o prefeito.

Denunciado por agressão a colega na Câmara

Em maio de 2017, o vereador Rony Ferraz (PHS) usou as redes sociais para denunciar o colega Dudu Soares (PSD) de tê-lo agredido covardemente. Ainda segundo o parlamentar, Soares estaria andando armado e cercado de ‘capangas’ na Câmara Municipal.

Ferraz postou: “Vou fazer de tudo para que esse cidadão, Dudu Soares, seja acusado na Justiça comum. O seu lugar, vereador, na cadeia!”, disse ele, que aparece em vídeo com uma tipoia no braço direito. A confusão aconteceu no gabinete do presidente da Casa, vereador Davi Perini Vermelho (DEM).

Reportagem: Elizeu Pires