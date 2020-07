Mais ‘Segurança Presente’ em Belford Roxo

Projeto recebeu novos agentes e três novas viaturas que irão atuar em Nova Aurora e Itaipu

Através da indicação do deputado estadual Márcio Canella ao Governo do Estado, o programa que tem como um dos principais objetivos evitar roubos a pedestres e a estabelecimentos chegou a mais dois bairros em Belford Roxo. A cidade já conta com 60 policiais militares que atendem os bairros Lote XV e Centro. Agora, mais 14 agentes e três novas viaturas chegaram ao município, e farão a patrulha nos bairros Nova Aurora e Itaipu.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destaca mais uma vez a importância do trabalho em conjunto entre município, estado e governo federal. “Belford Roxo está se desenvolvendo e esta parceria com o governo estadual é fundamental. Agradeço ao deputado estadual Márcio Canella e à deputada federal Daniela do Waguinho, que têm nos ajudado na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. A união é fundamental para o progresso do município”, acentuou Waguinho.

Sensação de tranquilidade

Canella enumera as vantagens do programa para Belford Roxo, destacando a tranquilidade para os comerciantes e consumidores que transitam pelas áreas comerciais. O Programa Segurança Presente funciona em alguns municípios e diversos bairros da Região Metropolitana, foi implantado em Belford Roxo em fevereiro deste ano e já apresenta bons resultados. “O importante é que mais policiais estarão nas ruas para que a população sinta-se segura. A tendência é que as vendas no comércio cresçam e mais empregos sejam gerados como já acontece no centro e no Lote XV”, disse o deputado.

A ampliação do programa traz esperança de dias melhores aos moradores

Agentes contam que foram bem recebidos pelos moradores e comerciantes que elogiam e comemoraram o reforço policial nos bairros. “Fiquei muito feliz quando cheguei aqui e vi o policiamento. Assim a gente se sente mais seguro para trabalhar e transitar pelo bairro”, contou Ana Paula Souza, comerciante que também é moradora de Itaipu há mais de 20 anos.

“Para o comércio, mais segurança é muito bom. Tanto para que a gente tenha tranquilidade ao abrir e fechar a loja, quanto para as vendas. A praça, a academia ao ar livre e agora o policiamento aumentam o fluxo de clientes à loja. É muito bom para a gente”, contou Leonardo de Paula, que trabalha em Nova Aurora há 18 anos.

A merendeira Valdicéia Fernandes morou por 22 anos em Nova Aurora e conta que está surpresa e feliz com essa novidade no bairro. “Antigamente não tinha nada disso aqui. Vim visitar meus filhos e netos e fiquei feliz com essa novidade. Com a polícia presente nas ruas a gente se sente muito mais segura. É muito melhor!”, comemorou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.