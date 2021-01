Mais de 100 animais foram resgatados nos primeiros 20 dias de trabalho da Secretaria Municipal de Proteção ao Animal

Mais de cem animais de todas as espécies já foram resgados pela equipe do secretário Vinicius Cordeiro, que é composta por veterinários especialistas em várias áreas. Uma das primeiras ações do secretário Vinicius foi uma visita ao abrigo Fazenda Modelo, em Guaratiba, onde recebeu voluntários, servidores e protetores.

“Ações emergenciais já estão sendo planejadas afim de aumentar as equipes na área de guarda do abrigo público, e reparos em algumas instalações”.

Uma novidade é que a partir de agora a secretaria atuará em defesa dos equinos e animais de grande porte. Deflagrando ações de fiscalização, monitoramento e controle de maus-tratos. O secretário pretende também intervir na antiga prática de tração animal.

Tartaruga, Jabuti e macaco resgatados

Há uma semana uma tartaruga aquática foi abandonada em frente ao abrigo público, fazenda modelo, os profissionais a resgataram e a mesma já foi adotada e levada para a ONG Garra. O mesmo aconteceu com um jabuti que foi levado para a mesma ONG.

Mas quem chamou mesmo a atenção durante as operações realizadas pela pasta, foi o Caco, uma espécie macho de macaco-prego (Sapajus spp), resgatado após denúncia anônima.

“Muito dócil, estava abandonado em uma casa na zona Oeste da cidade, em um local inadequado e muito sujo, o que poderia acarretar sérios riscos à saúde do animal. Em uma parceria inédita com o Santuário de Animais Silvestres “Animal Care”, Caco foi encaminhado ao local e já está convivendo com outros primatas da mesma espécie, sendo bem tratado, sobretudo, respeitado”, disse Vinicius.

Subsecretaria de Proteção Animal volta a ser Secretaria Municipal

Desde a posse do prefeito Eduardo Paes no dia primeiro de janeiro de 2021, a antiga Subem, deixou de ser subsecretaria, como havia determinado o então prefeito Marcelo Crivella, e voltou a ter status de secretaria.

À frente da pasta está o secretario Vinicius Cordeiro, que já ocupou o cargo em 2016, na segunda gestão de Paes, tendo deixado o posto com os melhores resultados alcançados desde os anos 2000.

Cordeiro destacou que a política pública de proteção aos animais tem crescido em todo o mundo e que o Rio de Janeiro foi a primeira grande cidade brasileira a criar uma secretaria específica para tratar dessa área.

“Infelizmente, a partir de 2017 vimos várias secretarias de Proteção e Defesa dos Animais serem transformadas em coordenações ou subsecretarias, o que diminuiu muito o orçamento das mesmas”, relembra.

De acordo com o novo secretário, o gesto do prefeito Eduardo Paes em voltar com a pasta recupera o prestígio dessa política pública.

“Vamos trabalhar muito para reconstruir e reaparelhar a secretaria, dando o destaque que ela merece”, disse Cordeiro. “Fico muito feliz em ocupar novamente essa posição, ainda mais sabendo que temos pessoas que se dedicam a essa causa e que vão ver no nosso trabalho uma referência nacional”, disse.