Mais de 80 ônibus vão partir dos terminais da Baixada Fluminense no feriado

O movimento de passageiros que procuram as rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense, para embarcar nos finais de semana e feriados começa a aumentar. Para o feriado prolongado de Finados (2/11), pelo menos 80 ônibus estão com partidas previstas até amanhã, para diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, além de São Paulo e Vitória (ES).

A maior procura por viagens deve ser justamente para a capital paulista e também para a Região dos Lagos. A consulta dos horários e a compra das passagens podem ser realizadas nas bilheterias dos dois terminais, no site das empresas de ônibus ou em plataformas de venda online de passagem.

Além disso, a Rio Terminais, concessionária que administra os dois terminais da Baixada Fluminense, manteve os protocolos sanitários para receber os passageiros, com medidas de desinfecção das áreas comuns como assentos, gradis e banheiros, álcool em gel nas plataformas, e obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento nas filas. Os ônibus de viagem também estão com protocolos rígidos de desinfecção adotados pelas operadoras.

Os principais destinos oferecidos

Rodoviária de Nova Iguaçu: Angra dos Reis – Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Iguaba – Itaperuna – Macaé – Nova Friburgo – Petrópolis – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Teresópolis – Vitória – Volta Redonda.

Rodoviária de Nilópolis: Araruama – Barra de São João – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Unamar