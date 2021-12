Mais de 6,5 mil metros de rede de água são implantados na Baixada

Oferecer mais dignidade e qualidade de vida às famílias fluminenses por meio do acesso à água tratada. Com esse objetivo, a Águas do Rio iniciou obras de melhorias em todas as cidades em que atua. na última quarta-feira, a concessionária completa um mês de operação, e muito já foi feito. Ao todo, mais de 6,5 mil metros de rede foram implantados em Duque de Caxias, Belford Roxo e Magé, beneficiando cerca de oito mil pessoas.

“Encontramos muitos desafios nesse primeiro mês, mas é preciso salientar que estamos com equipes muito competentes, dentro e fora de campo, que fazem de tudo para solucionar as demandas relativas ao saneamento. Garantir que as famílias tenham mais saúde e bem-estar é o nosso compromisso”, afirma o diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini.

Diversas intervenções estão ocorrendo nas cidades. Em Duque de Caxias, foi realizado assentamento de rede de água nas ruas da Paz, Grotão e Prudente de Morais. Já em Belford Roxo, as ruas Travessa Paladino e Paulo César foram contempladas com a ação, enquanto os moradores da rua Saquarema foram beneficiados em Magé. E, em São João de Meriti, a reativação do reservatório Vilar dos Teles vai permitir abastecer mais de 35 mil pessoas da região.