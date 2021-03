Mais de 4,7 mil pessoas são beneficiadas com a casa própria em Nova Iguaçu

O sonho da casa própria foi realizado para cerca de 4,7 mil pessoas de Nova Iguaçu. Ontem, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entregou 1.180 moradias no Residencial Parque Laranjeiras, no bairro Campo Alegre. O ministro Rogério Marinho participou da entrega das chaves aos novos moradores.

Esta é uma entrega parcial do empreendimento, que recebeu cerca de R$ 192 milhões em investimentos federais. Outras 820 unidades ainda estão em construção e serão repassadas à população.

“O presidente Jair Bolsonaro tem nos orientado, desde o início do ano passado, a reunir todos os esforços possíveis para não paralisarmos obras, principalmente as que dizem respeito à habitação, saneamento básico e segurança hídrica, porque isso significa saúde”, ressaltou Marinho. “O princípio da cidadania é o respeito à população. Ações como esta dão dignidade às pessoas”, completou o ministro.

‘Para mim, é uma fortuna’

Uma das beneficiadas com a nova moradia é Maria Vitória Serra. Ela demonstrou toda a emoção por, agora, poder ter a casa própria. “Para mim, é uma fortuna. É muita felicidade. Desde 2013 que estou esperando essa casa. A vida vai ser boa”, disse.

Os apartamentos do Residencial Parque Laranjeiras têm 45,08 m² de área e contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio já tem redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, pavimentação e urbanização.

Produção habitacional

Em 2020, o MDR entregou 415,4 mil moradias, das quais 52,3 mil foram destinadas a famílias de baixa renda. Mais de 1,66 milhão de pessoas tiveram o sonho da casa própria realizado. Foram, ainda, retomadas 30 mil unidades que estavam paralisadas e poderão contemplar 120 mil pessoas.