Mais de 30 locais no Rio e 4 cidades da Baixada Fluminense podem ficar sem água

Mais de 30 localidades na cidade do Rio de Janeiro e quatro cidades da Baixada Fluminense podem ficar sem água a partir deste sábado (5) por conta de um problema em uma bomba da Elevatória do Lameirão. A falta de abastecimento já acontece há três semanas e mais de um milhão de pessoas já foram afetadas.

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) passou a divulgar no seu próprio site um mapa com lugares que têm previsão de desabastecimento. Confira os locais:

Zona Oeste

Campo Grande

Senador Vasconcelos

Santíssimo

Jabour

Inhoaíba

Cosmos

Senador Camará

Rio da Prata

Sepetiba

Largo do Corrêa

Guaratiba

Ilha de Guaratiba

Parte de Santa Cruz

Vila Valqueire

Zona Sul

Parte de Copacabana

Laranjeiras

Zona Norte

Tijuca

Rio Comprido

Riachuelo

São Francisco Xavier

Benfica

Rocha

Sampaio

São Cristóvão

Camarista Méier

Ilha do Governador

Realengo

Ricardo de Albuquerque

Anchieta

Madureira

Cascadura

Região central

Santa Teresa

Baixada Fluminense

Queimados

Nova Iguaçu

Japeri

Belford Roxo

Companhia foi multada

Na última quinta-feira, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado (Agenersa) multou a Cedae em R$ 1,35 milhão. A agência afirmou que faltou manutenção preventiva em motores da elevatória e a empresa chegou a admitir a falha.

Durante entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o presidente da Cedae, Sergio Cabral de Sá, disse que um parecer apontou que a empresa falhou no planejamento de

manutenção e risco operacional. Além do desabastecimento no estado, também há uma apuração das medidas que foram tomadas para resolver a questão.

“Outras questões serão avaliadas ao longo da tramitação do processo, como a maneira como eles estão lidando com isso tudo, como eles estão dando resposta, o tempo em que eles vão resolver, se as informações estão sendo claramente prestadas”, explicou.

Fonte: G1.