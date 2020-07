Mais de 30 dias de funcionamento do Hospital Municipal de São João de Meriti

Hospital Municipal de São João de Meriti conta com leitos de UTI habilitados para pacientes com coronavírus

Após ser reaberto em 20 de maio de 2020, o antigo Posto de Assistência Médica – PAM foi reinaugurado na categoria de hospital municipal, o primeiro de São João de Meriti, contando inicialmente com 30 leitos de UTI.

A cidade foi a única do estado a conseguir habilitar leitos para pacientes de coronavírus no Ministério da Saúde. A informação foi dada pelo próprio prefeito, Dr. João Ferreira Neto, na última sexta-feira em entrevista à Rádio + FM Rio (99.1). O chefe do Executivo municipal explicou que a habilitação alivia as despesas da prefeitura na manutenção dessas unidades.

“Eu quero agradecer muito a todos os envolvidos nessa grande conquista para nossa população, todos aqueles que abraçaram a causa e fizeram São João de Meriti ser a primeira e única cidade do Rio de Janeiro a ter os leitos habilitados no Ministério da Saúde, o que auxilia a prefeitura, graças ao custeio do governo federal, a salvar as vidas da nossa população”.

Intertítulo – Cronograma de conclusão

A unidade, que já estava em obras antes da pandemia, teve o cronograma voltado para a conclusão do primeiro andar do prédio, aliviando a demanda dos pacientes da emergência de coronavírus da UPA de Jardim Íris, que passaram a ser transferidos para o novo hospital.

Desde que foi aberto, cerca de 90 pacientes já passaram pela internação, quase metade deles receberam alta. Diretor da unidade desde a inauguração, o Dr. Altair Soares falou sobre a rotina da unidade, “Aqui há pacientes que inspiram muitos cuidados porque a covid-19 é uma doença muito grave, entretanto estamos conseguindo aumentar o número de altas e essas pessoas estão podendo voltar para suas famílias”, disse.

O diretor elogiou o trabalho da prefeitura junto ao novo hospital, “O apoio dado pelo prefeito, Dr. João, e pela secretária de Saúde, Marcia Lucas, é muito importante para que nossa equipe possa desenvolver seu trabalho de forma séria e com muito respeito, além da equipe profissional completa, eles têm nos dado todo suporte necessário para fazermos o melhor. Quando conseguimos salvar uma vida e dar essa notícia para a família é muito gratificante”, completou.

Ficar internada por uma semana é “doloroso”

Moradora de Vilar dos Teles, a técnica em enfermagem, Bianca Oliveira (40), esteve internada na unidade por uma semana e falou sobre essa difícil fase em sua vida. “Quando você descobre que pegou a doença e vai precisar ficar longe da sua família para tratamento é muito doloroso, aprendi que sem família e amigos não somos ninguém e que a cada instante precisamos falar do amor que temos por eles, pois a vida é curta”, contou.

Curada da covid-19, Bianca agradeceu o tratamento recebido no hospital municipal, “Tive a oportunidade de ser tratada no hospital recém-inaugurado e por uma equipe de excelência. Eu sabia que, mesmo distante de minha família, eu estava sendo tratada dentro do meu município e por profissionais especializados, agradeço ao prefeito Dr. João, e a toda equipe”, disse.

Além dos aparelhos, o novo hospital conta ainda com uma usina de geração de oxigênio, equipamentos modernos e concentra ainda o moderno Centro de Imagem e Diagnóstico, que já atendia a população.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti