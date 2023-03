Mais de 3 mil oportunidades de emprego no RJ

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda iniciou esta semana a oferta de 3.152 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. A maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

O Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.299 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: somente na capital são 1.334 oportunidades; em Volta Redonda, 164; Barra Mansa, 54, e Niterói, 48. Dentre essas vagas, existem 319 com trabalho itinerante e 191 em home office.

Pelo aplicativo, as remunerações partem de bolsa estágio para auxiliar administrativo de R$ 550 até R$ 1.070 para estagiário de engenheiro civil. Os salários anunciados na plataforma se iniciam em R$ 1 mil para a vaga de consultor de vendas de seguros e podem chegar a R$ 5 mil para oportunidade de consultor comercial.

A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 30 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejem melhorar seu currículo e as chances de conseguir um emprego. Esses cursos já somam 3.920 inscritos até agora.